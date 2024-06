Protestuesit propalestinezë bllokojnë portin italian të Genovas

Aktivistët propalestinezë organizuan të martën një protestë në portin e Genovas, në veri të Italisë, në shenjë proteste ndaj dërgesave të armëve në Izrael. Protestuesit, duke përfshirë grupet e shoqërisë civile dhe sindikatat e dokerëve, bllokuan portin të martën herët, në shenjë solidariteti me palestinezët në Rripin e Gazës. Mbi 500 protestues penguan kalimin e kamionëve që mbanin kontejnerë për t'u ngarkuar në anije, njoftoi agjencia shtetërore italiane e lajmeve ANSA. Protestuesit kritikuan furnizimin me armë për Izraelin dhe mendojnë se Porti Genova është një pikë tranziti për armët, të përdorura për "masakrën" e palestinezëve. Një grup, i quajtur "giovanipalestinesi" (Palestinezët e rinj) shkroi në Instagram se kontejnerët që mbërrinin në Port u bllokuan në orën 6 të mëngjesit me orën lokale të martën në mëngjes, duke shtuar: “Ne e dimë shumë mirë se makina e luftës nis nga logjistika që dërgon armë, municionet dhe teknologjia, që shkaktoi gjenocidin e njerëzve tanë. " Izraeli ka vrarë më shumë se 37.600 palestinezë që nga inkursioni ndërkufitar i Hamasit më 7 tetor 2023, i cili mori 1.200 jetë. Izraeli, duke shkelur një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga sulmi i Hamasit në 7 tetor të vitit të kaluar.