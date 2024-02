Putin: Asnjë luftë globale nuk vjen parasysh

“Kjo do të ndodhë nëse ShBA-ja mësohen me ndryshimin e botës. Ata duhet të përshtaten me botën e re dhe marrëdhëniet e reja të pushtetit. Kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë me disa nga presidentët e mëparshëm të ShBA-së. Para së gjithash po mendoj për Xhorxh Bush Jr. i cili u nënvlerësua nga shumë njerëz, por ishte shumë i mirë. Ai kuptonte shumë dhe punonte mirë. Unë kam pasur një marrëdhënie të ngjashme me Donald Trump. Por, e përsëris, nëse ideja e dominimit mbetet me çdo kusht në publikun amerikan, asgjë nuk do të ndryshojë”, tha Putin dhe shtoi se ishte e qartë për të gjithë se “amerikanët shkatërruan gazsjellësin Nord Stream”.