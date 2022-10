Putin dhe Erdoğan mund të takohen në Astana këtë javë

Presidenti rus dhe ai turk mund të takohen në kryeqytetin e Kazakistanit, Astana, më vonë këtë javë, tha të hënën zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov.

Vladimir Putin dhe Recep Tayyip Erdoğan do të udhëtojnë këtë javë në Kazakistan dhe liderët mund të mbajnë një takim në margjinat e ngjarjeve kryesore, u tha Peskov gazetarëve në një konferencë shtypi në Moskë.

Peskov u përgjigj negativisht kur u pyet nëse Ankaraja i kaloi Rusisë ndonjë propozim për mbajtjen e bisedimeve midis Rusisë dhe Perëndimit, por ai tha se mund të ngrihet në takimin Erdoğan-Putin.

Zëdhënësi i Kremlinit njoftoi gjithashtu takimet e tjera të Putinit të martën – me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe Muhammad al-Nahyan dhe drejtorin e përgjithshëm të IAEA-së, Rafael Grossi, në Shën Petersburg.

Ai tha gjithashtu se Putin do të zhvillojë disa takime të veçanta në Astana në margjinat e samitit Rusi-Azia Qendrore.