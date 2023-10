Putin: Lufta do të jetë ndryshe nëse Perëndimi përcaktohet për konflikt

Putin theksoi se Kina nuk është duke u angazhuar në një betejë me Perëndimin ndërsa ShBA-ja e tërhoqi Evropën duke zgjedhur këtë rrugë. Ai tha se Evropa nuk dëshiron të ngatërrohet me Pekinin pasi vëllimi i tregtisë së tyre me Kinën vazhdon të rritet.