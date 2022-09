Putin nesër nënshkruan aneksimin e katër rajoneve të Ukrainës

Presidenti rus Vladimir Putin nesër do të marrë pjesë në një ceremoni që do të mbahet në Moskë për bashkimin e rajoneve të shkëputura të Ukrainës me Rusinë.



Duke folur për gazetarët në një konferencë për media në Moskë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se Putin do të takohet me autoritetet e rajoneve separatiste të Ukrainës: Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia, si dhe do të nënshkruajë marrëveshjet për bashkimin me Rusinë, që do të pasohet nga një ceremoni.



Peskov tha se ceremonia do të zhvillohet në Kremlin në orën 15:00 sipas kohës lokale, ndërsa marrëveshjet do të nënshkruhen me të katër territoret ku u mbajtën referendumet.



Ministria e Jashtme e Rusisë dje në një deklaratë tha se mbi 98 për qind e votuesve votuan për t'u bashkuar me Rusinë pas referendumeve në Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia.



Votat janë dënuar gjerësisht nga komuniteti ndërkombëtar, ndërsa shtetet evropiane dhe SHBA i quajtën ato "të rreme" dhe thanë se nuk do të njihen.