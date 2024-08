Putin njofton për "plane të mëdha ekonomike" afatgjata me Kinën

Putin u takua me kryeministrin kinez Li Qiang në Pallatin e Kremlinit në kryeqytetin Moskë. Ai shpjegoi se është siguruar përparim në marrëveshjet që arritën me presidentin kinez Xi Jinping pas takimit të tij në Pekin dhe pret që Xi të marrë pjesë në samitin e BRICS-it që do të mbahet në Kazan këtë vit.