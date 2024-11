Putin: Raketat Oreshnik janë po aq shkatërruese sa armët bërthamore

"Do të doja të theksoj një aspekt tjetër këtu. Sistemi i raketave Oreshnik nuk është thjesht armë hipersonike efektive. Për shkak të fuqisë së saj shkatërruese, veçanërisht kur përdoret masivisht dhe në kombinim me sisteme të tjera me precizion të lartë që Rusia gjithashtu ka, përdorimi i saj kundër objektivave të armikut do të jetë i ngjashëm në efekt dhe fuqi me përdorimin e armëve strategjike", tha ai.