Putin: Rusia e hapur për zgjidhje politike dhe diplomatike me Ukrainën

"Është e qartë se ka forca që po punojnë me këmbëngulje për të ndarë hapësirën e përbashkët euroaziatike në një rrjet 'klubesh ekskluzive' dhe blloqe ushtarake që do të shërbenin për të frenuar zhvillimin e vendeve tona dhe për të dëmtuar interesat e tyre. Kjo nuk do të funksionojë. “, theksoi Putin.