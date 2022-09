Putini nënshkroi dekretin për njohjen rajoneve të pushtuara në Ukrainë

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, nënshkroi dekretet për njohjen e të ashtuquajturës pavarësi të rajoneve Kherson dhe Zaporizhzhia, të cilat janë marrë nën kontroll nga ushtria ruse në Ukrainë.

Me dekretet e nënshkruara nga Putin, Rusia ka njohur të ashtuquajturën pavarësi të rajoneve Kherson dhe Zaporizhzhia në Ukrainë.

Më 23-27 shtator, në të ashtuquajturat Republikat Popullore Donetsk dhe Luhansk që janë nën kontrollin e separatistëve pro-rusë në Ukrainë dhe në rajonet Kherson dhe Zaporizhzhia nën kontrollin e ushtrisë ruse, u mbajtën referendume për bashkim me Rusinë.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka njoftuar se më 30 shtator në Pallatin e Kremlinit do të mbahet një ceremoni për bashkimin e rajoneve në fjalë me Rusinë. Në ceremoninë zyrtare presidenti Putin pritet të mbajë një fjalim.



Rusia më 21 shkurt njohu pavarësinë e të ashtuquajturës administrata separatiste në Donetsk dhe Lugansk.



Funksionar të ndryshëm botërore, përfshirë edhe presidentin e ShBA-së Joe Biden janë deklaraur kundër mbajtjes së referendumeve.



Rusia njohu pavarësinë e dy rajoneve të tjera që po përgatit të aneksojë - Donetsk dhe Luhansk - në fund të shkurtit.



Ndryshe, Kremlini zyrtar ka paralajmëruar se do t’i shfrytëzoj të gjitha kapacitet ushtarake për të mbrojtur rajonet në fjalë.