Raporti i Senatit Kanadez: Islamofobia ka lëshuar rrënjë të thella në vend

Raporti përfshin rastin e "mesazheve të urrejtjes" të spërkatura me sprej në një xhami të Torontos në mars, incidentin e një burri që hyri në një xhami në Montreal dhe theu xhamat me një lopatë, fyerja e myslimanëve në Komunitetin Islamik në Markham pranë Torontos dhe incident i ndalimit të dy grave myslimane në Ontario me armë zjarri.