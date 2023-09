Biden në impiçment, si funksionon procesi dhe kush e kaloi më parë?

Së fundmi më 12 shtator, kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, McCarthy tha se Republikanët në Dhomën e Përfaqësuesve kanë bërë pretendime "serioze dhe të besueshme" ndaj Bidenit ndërsa procesi impiçmentit do të zhvillohet së bashku me Komisionin për Drejtësi, Mbikëqyrje dhe Rregullim Financiar, që së fundmi punon mbi pretendimet lidhur me Bidenin.