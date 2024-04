Rusia: Me Evropën do të ndërtojmë marrëdhënie mbi baza të reja

"Operacioni special ushtarak (në Ukrainë) herët ose vonë do të rezultojë me sukses. Në çdo rrethanë, ne do të duhet të biem dakord me evropianët se në çfarë mënyre do të jetojmë. Është e qartë se këto pajtime do të jenë në mënyrën e marrëdhënieve të reja. Nuk do të jetë më e mundur të ndërtohen marrëdhënie si më parë dhe askush nuk do ta kërkojë këtë, veçanërisht nga Rusia. Kemi përvojë të madhe lidhur me sjelljet e evropianëve ndaj nesh. Gjithmonë do ta marrim në konsideratë këtë përvojë kur të ndërtojmë marrëdhënie. Por, sërish ne nuk do të largohemi nga njëri-tjetri gjeografikisht. Për këtë arsye, në çdo rast do të duhet të ndërtojmë marrëdhënie në baza të reja", tha Peskov.