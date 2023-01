Rusia pranon humbjen e dhjetëra ushtarëve nga sulmi në Luhansk

Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë njoftoi se 14 persona humbën jetën dhe 24 të tjerë u plagosën në sulmin që ushtria ukrainase kreu në Luhansk duke përdorur armë të ShBA-së dhe inteligjencën e siguruar nga vendet e NATO-s. Në një deklaratë të Ministrisë thuhet se Forcat e Armatosura të Ukrainës dje sulmuan një spital në qytetin Novoaidar në rajonin Luhansk duke përdorur sistemin multiraketahedhës HIMARS të prodhimit amerikan. "Në këtë sulm u përdorën informacionet inteligjente të siguruara nga vendet e NATO-s, përfshirë edhe informacionet satelitore. Si pasojë e këtij sulmi, humbën jetën 14 persona. Ndërsa u plagosën 24 persona", thuhet në deklaratën e Ministrisë. Po ashtu, në deklaratë thuhet se një e treta e 17 raketave që ushtria ukrainase lëshoi po të njëjtën ditë në Novoya Kahovka në rajonin Kherson kanë shpërthyer në territorin e spitalit. "Vendosja në mënyrë të qëllimshme në objektiv i spitaleve dhe vrasja e civilëve janë krime të rënda të regjimit të Kievit dhe padronëve të saj perëndimorë. Mosreagimi nga ShBA-ja dhe NATO-ja ndaj përdhosjes në mënyrë të tmerrshme të ligjit humanitar ndërkombëtar nga ana e Kievit konfirmon edhe një herë pjesëmarrjen e tyre në mënyrë të drejtpërdrejt në konflikt dhe në krimet e kryera. Po ashtu, në heshtje janë edhe strukturat ndërkombëtare, të cilave u kërkohet që të vlerësojnë në mënyrë të paanshme veprime të tilla", theksohet në deklaratën e ministrisë ruse. Më tej thuhet se vendet perëndimore po funksionojnë me standard të dyfishtë teksa akuzojnë ushtrinë ruse në Irpin dhe Bucha. Ata injorojnë vrasjen e civilëve nga ushtria ukrainase me armët amerikane, britanike, gjermane dhe franceze. Në deklaratën tërhiqet vërejtja se në të njëjtën kohë Evropa nxiton në idenë për formimin e gjykatës së paligjshme kundër Rusisë. Sipas ministrisë ruse, Perëndimi përpiqet që vëmendjet t‘i tërheqin në drejtime të tjera për të mbuluar përgjegjësinë e tij. "Nuk do të lihen pa ndëshkim të gjitha këto veprime të paligjshme që përbëjnë krim, të kryera nga forcat e armatosura të Kievit", thuhet në deklaratë.