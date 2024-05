Samiti i NATO-s: Mbrojtja, Ukraina dhe partneritetet globale në fokus

Shtetet anëtare të Aleancës së Atlantikut të Veriut (NATO) në samitin e ardhshëm në Uashington në korrik do të fokusohen në tri pika të agjendës, të cilat përfshijnë mbrojtjen dhe parandalimin, mbështetjen për Ukrainën dhe partneritetet globale, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.



“Tema e parë e samitit do të jetë mbrojtja dhe parandalimi, si dhe aleatët duhet të përmbushin planet e mbrojtjes me forca, aftësi dhe gatishmëri, si dhe të tregojnë ndarjen e barrës kur bëhet fjalë për kostot e mbrojtjes”, tha Stoltenberg në seancën e Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Sofje.



Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg nënvizoi se ai është "optimist" për ndarjen e barrës dhe aftësinë e aleatëve për të demonstruar se NATO-ja po rritet kur bëhet fjalë për mbrojtjen dhe parandalimin dhe investimet në mbrojtje.



"Ne do të kemi të paktën dy të tretat e aleatëve që shpenzojnë dy për qind të PBB-së për mbrojtjen deri në samitin e Uashingtonit," tha Stoltenberg, duke vënë në dukje se ai nuk mund të japë ende shifra përfundimtare. Ai shtoi se sigurimi i një fluksi më "të qëndrueshëm" të furnizimeve dhe një angazhim afatgjatë financiar ndaj Ukrainës ishte tema tjetër kryesore e samitit.



“Unë pres që deri në samitin në Uashington ne do të biem dakord për një rol më të fortë të NATO-s në organizimin, ofrimin, planifikimin, dërgimin e furnizimeve, për të siguruar flukse më të qëndrueshme të furnizimeve në Ukrainë. \



Por, për ta bërë këtë me të vërtetë efektive, ne kemi nevojë jo vetëm për një organizatë më të mirë – e cila siguron përgjegjshmëri, transparencë, parashikueshmëri dhe shpërndarje më të madhe të furnizimeve, por do të na duhet edhe një angazhim financiar afatgjatë”, vuri në dukje shefi i NATO-s.



Një tjetër temë e samitit do të jenë partneritetet globale, veçanërisht me Australinë, Zelandën e Re, Japoninë dhe Korenë e Jugut. Duke theksuar se siguria "nuk është rajonale, por globale", Stoltenberg tha se partnerët nga rajoni Azi-Paqësor ishin të ftuar në samitin në Uashington.



"Ne ndajmë të njëjtat vlera. Ne besojmë në shoqëritë e hapura demokratike. Por, ne gjithashtu besojmë fuqimisht në nevojën për të mbështetur këto vlera së bashku," theksoi Stoltenberg. Samiti i NATO-s do të mbahet në Uashington nga 9 deri më 11 korrik.