Scholz: Jemi seriozë për perspektivën në BE të vendeve të Ballkanit

"Si Gjermani, ne jemi shumë seriozë për perspektivën e BE-së të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Unë do të doja të them se kjo vlen veçanërisht për Maqedoninë e Veriut", tha Scholz në një konferencë për media pas një takimi me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski në Berlin.