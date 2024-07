Scholz: Siguria e Gjermanisë dhe Polonisë janë të pandashme

Tusk, nga ana e tij, theksoi se bashkëpunimi më i ngushtë midis dy vendeve për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe iniciativat e përbashkëta evropiane të mbrojtjes, do të forcojnë parandalimin në Evropën Lindore dhe do të sigurojë mbrojtje më të mirë të kufijve të jashtëm të Bashkimit Evropian (BE).