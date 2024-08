ShBA-ja: Nuk do të tolerojmë sulme ndaj ushtarëve tanë në Lindjen e Mesme

“Z. Sinwar është vendimmarrësi kryesor në arritjen e këtij armëpushimi, kështu që tani i takon atij të vendosë nëse do të vazhdojë me armëpushimin, nga i cili do të përfitonin gratë, fëmijët dhe burrat e dëshpëruar palestinezë”, tha Blinken.