ShBA vendos aeroplanmbajtësen "USS Abraham Lincoln" në Lindjen e Mesme

Duke theksuar se ShBA-ja do të "ndërmarrë çdo hap" për sigurinë e Izraelit, Austin deklaroi se ai gjithashtu ka urdhëruar që "USS Abraham Lincoln" e cila punon me karburant bërthamor dhe është pajisur me avionë luftarakë F-35C, të përshpejtojë nisjen e saj në zonën për të cilin është përgjegjës në Lindjen e Mesme.