Shtetet më të vogla në botë

Edhe për nga popullsia, Vatikani mban primatin e shtetit me popullsi më të vogël në botë, me vetëm 800 banorë, kryesisht klerikë dhe shërbyes në Kishën Katolike. Pas Vatikanit, vijnë dy ishujt-shtete në Oqeani, Nauru dhe Tuvalu, me rreth 11 mijë dhe 12 mijë banorë respektivisht.