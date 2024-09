Spanja dhe Palestina planifikojnë samitin e parë dypalësh

Duke kujtuar se Spanja e njohu zyrtarisht shtetin e Palestinës më 28 maj, Sanchez tha: "Do të doja të njoftoja nga këtu se samitin e parë dypalësh midis shteteve të Spanjës dhe Palestinës do ta mbajmë para fundit të vitit. Do të jetë një samit ku presim të nënshkruhen marrëveshje të ndryshme mes Spanjës dhe Palestinës".