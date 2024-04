Stoltenberg: NATO-ja duhet mbështetur fort Ukrainën

Ai deklaroi se ministrat duhet të diskutojnë se si NATO-ja mund të marrë përgjegjësi më të madhe për koordinimin e pajisjeve ushtarake dhe trajnimit për Ukrainën.



"Ne do të diskutojmë gjithashtu një angazhim financiar shumëvjeçar për të mbajtur mbështetjen tonë. Ky takim ministror do të krijojë bazën për konsensus mbi këto çështje ndërsa përgatitemi për samitin në Uashington. Aleatët e NATO-s ofrojnë 99 për qind të mbështetjes totale ushtarake për Ukrainën. Pra, nëse punojmë më shumë nën NATO, përpjekjet tona do të ishin më efikase dhe efektive. Moska duhet të kuptojë se ata nuk mund t'i arrijnë qëllimet e tyre në fushën e betejës dhe nuk mund të presin për ne”, tha njeriu i parë i NATO-s.