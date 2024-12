Stoltenberg: Ukraina mund të heqë dorë nga terriroret shkaku i paqes

"Ne kemi nevojë për një linjë armëpushimi, dhe sigurisht kjo (pjesa ukrainase) duhet t’i përfshijë të gjitha zonat aktualisht nën kontrollin rus. Por, ne shohim se kjo mund të mos jetë realisht e arritshme në të ardhmen e afërt. Nëse një linjë armëpushimi do të thotë se Rusia vazhdon t’i kontrollojë të gjitha territoret e pushtuara, kjo nuk do të thotë se Ukraina duhet të heqë dorë nga territori përgjithmonë”, tha politikani me përvojë.