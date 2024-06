Sulm me dron ukrainas, zjarre në një terminal nafte në Rusinë jugore

Një sulm ukrainas me dron në Rusinë jugore shkaktoi një zjarr të madh në një terminal nafte në portin e Azov, sipas autoriteteve lokale.



Sulmi, ku përfshiheshin katër avionë ukrainas, rezultoi në një zjarr duke prekur disa tanke karburanti me një kapacitet total prej 4.000 metra kub, me zjarrin e përhapur në një sipërfaqe prej 3.200 metra katrorë, tha në Telegram guvernatori rajonal i Rostovit, Vasily Gollubev.



Golubev shtoi se rreth 200 njerëz dhe rreth 500 automjete zjarrfikëse u përfshinë në përpjekjet për të shuar zjarrin dhe pasojat e tij.



Ndërkohë, Rusia kritikoi legjislacionin e fundit ukrainas, për të futur trajnime ushtarake për studentët e shkollave dhe universiteteve në vend.



Projektligji, i nënshkruar nga presidenti Volodymyr Zelensky, synon të përgatisë qytetarët për rezistencën kombëtare, sipas një shënimi shpjegues.



Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova tha se "qëllimi i dukshëm" i projektligjit është krijimi i rezervave për ushtrinë ukrainase. Ajo tha se në vend që të shqyrtojë bisedimet e paqes dhe të ecë në atë drejtim, Kievi ka zgjedhur rrugën e luftës.