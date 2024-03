Tel Avivi dhe Hamasi në Katar negocionojnë për shkëmbimin e të burgosurve

Zyrtari tha se përfaqësuesit e Hamasit në Katar nuk do të merrnin një vendim, por se Yahya Sinwar, udhëheqësi i Hamasit në Gaza, do ta bënte, dhe se çdo pikë përparimi do të zgjaste 24 deri në 36 orë deri në përgjigjen e Sinwarit.