Tensione në Amsterdam, huliganët izraelitë targetojnë simbolet palestineze

Një valë dhune shpërtheu të enjten vonë në Amsterdam kur mbështetësit e klubit izraelit të futbollit Maccabi Tel Aviv dyshohet se sulmuan qytetin, duke rrëzuar flamujt palestinezë në pronat private dhe duke brohoritur parulla ndezëse, sipas raporteve.

Incidentet, të cilat ndodhën para dhe pas ndeshjes së Maccabi-t kundër Ajax-it, kanë ngjallur zemërim të gjerë, me raportime për përplasjet e tifozëve izraelitë me kalimtarët, vandalizimin e pronës dhe ndezjen e një flamuri palestinez. Videot e shpërndara gjerësisht në mediat sociale përshkruajnë tifozët e Maccabit jo vetëm që vandalizojnë pronën private, por gjithashtu sulmojnë një shofer taksie dhe madje përballen me zyrtarët e zbatimit të ligjit.

Redaktori Max Blumenthal i The Grayzone News u shpreh të premten për pamjet që qarkullojnë në internet, duke thënë: "Shumë video që qarkullojnë të basteve izraelitë të futbollit që vandalizojnë pronat në Amsterdam, sulmojnë policët dhe kalimtarët dhe rrëzojnë flamujt palestinezë. Tani ky infektim fashist po luan viktimën dhe po pret transportin ajror në koloni." Leyla Hamed, një gazetare futbolli, gjithashtu konfirmoi të enjten vonë llogarinë e Blumenthal: "Huliganë nga klubi izraelit Maccabi Tel Aviv marshuan nëpër rrugët e Amsterdamit...

Ata vodhën flamujt palestinezë nga shtëpitë dhe madje i vunë flakën një flamuri palestinez." Pas një vale dhune nga tifozët e Maccabi, zyrtarët izraelitë i etiketuan incidentet si "dhunë ndaj qytetarëve izraelitë". Në një postim në X, kryeministri Benjamin Netanyahu dënoi atë që ai e përshkroi si një "incident shumë të dhunshëm kundër qytetarëve izraelitë në Amsterdam".

Ai njoftoi dërgimin e menjëhershëm të avionëve të shpëtimit për të ndihmuar qytetarët izraelitë në qytet, duke pohuar se "fotot e ashpra të sulmit ndaj qytetarëve tanë në Amsterdam nuk do të anashkalohen". Netanyahu kërkoi veprim të shpejtë nga qeveria holandeze, duke u kërkuar autoriteteve të "ndërmarin veprime të fuqishme dhe të shpejta kundër rebelëve" dhe të mbrojnë qytetarët izraelitë.

Gazeta e përditshme me bazë në Amsterdam, Het Parool, gjithashtu raportoi të enjten se dy arrestime u bënë pas përleshjeve të pasdites në sheshin Dam, megjithëse identitetet e të arrestuarve nuk janë bërë të ditur. Si përgjigje, disa zona qendrore u përcaktuan si "zona rreziku", duke lejuar policinë të kryejë operacione ndalimi dhe kërkimi, sipas Dutch News.

Ai shtoi se kryebashkiaku i Amsterdamit Femke Halsema theksoi në një takim të këshillit të qytetit se ndërsa nuk kishte baza ligjore për të ndaluar tifozët e Maccabit të merrnin pjesë në lojë, konflikti i vazhdueshëm i Gazës kishte intensifikuar emocionet në vend. Halsema ndaloi gjithashtu një protestë të afërt pro-palestineze pranë Johan Cruijff Arena për të zbutur përplasjet e mundshme dhe u kërkoi tifozëve të Ajax të shmangin konfrontimin.

Policia ka këshilluar tifozët që të mbërrijnë herët në orën 21:00. Fillimi (2000GMT) për shkak të rritjes së kontrolleve të sigurisë. Ndërkohë, policia e Amsterdamit konfirmoi të mërkurën se kishte rritur praninë e saj në qendër të qytetit për shkak të "tensioneve" në disa zona dhe ndërhyri në incidente të shumta, duke përfshirë një konfrontim të mundshëm midis shoferëve të taksive dhe vizitorëve.

Autoritetet vunë në dukje se një flamur palestinez u rrëzua nga autorë të panjohur të mërkurën mbrëma, dhe ata u përgatitën për një protestë të planifikuar pranë stadiumit të enjten para ndeshjes. Ministria e Jashtme izraelite konfirmoi gjithashtu se 10 qytetarë izraelitë u plagosën, duke këshilluar të tjerët në Amsterdam të qëndrojnë në hotelet e tyre. Zyrtarët raportuan rreth 30 arrestime, megjithëse detajet rreth të arrestuarve mbeten të paspecifikuara.