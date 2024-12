Türkiye kërkon zgjidhje politike në Siri gjatë bisedimeve me ShBA-në

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan, në një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken të dielën, theksoi se Türkiye kundërshton zhvillimet që do të rrisin paqëndrueshmërinë në rajon dhe nuk do të lejojë kurrë aktivitete terroriste që synojnë civilët sirianë.