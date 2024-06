Ukraina nënshkruan marrëveshje sigurie me BE-në, Estoninë dhe Lituaninë

Në përmbajtjen e marrëveshjes që Ukraina nënshkroi me BE-në, krahas garancive të tilla si furnizim me pajisje moderne ushtarake, trajnimin e personelit, pastrimin e minave dhe mbështetjen e Ukrainës në çështjen e sigurisë bërthamore dhe kibernetike, përfshihen edhe elementë si mbështetje për anëtarësimin e vendit në BE, ndihmë financiare, mbrojtja e refugjatëve ukrainas, gjykimin e atyre që janë përgjegjës për krime lufte, vazhdimin e sanksioneve ndaj Rusisë dhe angazhim për të përdorur asetet e ngrira ruse, kryesisht për rindërtimin e Ukrainës dhe mbështetjen e ekonomisë së saj.