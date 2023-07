Ukrainë: Turizmi i luftës, mungesë respekti apo mundësi mësimi?

Lufta ruso-ukrainase e filluar në shkurt të vitit 2022 po vazhdon me intensitet të lartë. Aktualisht forcat ukrainase po zhvillojnë kundërofensivën e përgatitur për muaj me radhë me partnerët perëndimorë. Veprimet e këtilla pala ruse i ka konsideruar si të dështuara, ndërsa Kievi vazhdon me aksionet në jug të vendit.