Vendet e BE-së miratojnë tarifa mbi 36% për makinat elektrike kineze

Një shumicë e cilësuar pro ose kundër propozimit për vendosjen e tarifave përfundimtare u arrit dhe për këtë arsye vendimi iu la komisionit, i cili siguron se do të “vazhdojë të punojë shumë me Pekinin për eksploruar një zgjidhje alternative që duhet të jetë plotësisht në përputhje me Organizatën Botërore të Tregtisë.