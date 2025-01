Vritet kameramani i pavarur i AA-së në sulmin izraelit në Gaza

Në pamjet e marra nga vendi i ngjarjes, shihet se si punonjësit humanitarë nxjerrin me shpejtësi një të plagosur nga një shtëpi, ndërsa Abu Nahban, i cili ishte afër dhe vrapoi duke ndjekur gjithë ngjarjen me pajisjet e tij, u qëllua nga ana e kundërt, me siguri me armë me tytë të gjatë.