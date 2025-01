Trump shpallet fajtor, por s'dënohet për rastin e "pagesave për të heshtur"

Teknikisht, Trump mund të ishte dënuar deri në katër vjet burg, por gjykatësi Juan Merchan dha një dënim me lirim të pakushtëzuar për 34 akuzat me të cilat Trump u dënua për falsifikimin e të dhënave të biznesit në maj për të mbuluar pagesat prej 130.000 dollarësh "për të heshtur" aktoren e filmave për të rritur Stormy Daniels. Pagesat u bënë për të parandaluar përhapjem e historisë së aktores Daniels për një lidhje të supozuar të vitit 2006 me Trump-in, në mënyrë që kjo të mos ndikonte në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.