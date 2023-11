Vuçiq: Sa të jetë Kurti në pushtet, nuk ka përparim serioz në dialog

“Është mirë që ne të dimë se ku jemi, të dimë se me kë kemi të bëjmë, dhe nuk ka asnjë filozofi të madhe, por mendoj se tani është e qartë për ata në perëndim që Kurti nuk dëshiron që ta formojë asociacionin e komunave serbe, se ai nuk dëshiron përparim në dialog dhe se gjithçka tjetër ishin truqe ballkanike që mund të funksionojnë një ose dy herë, por sigurisht jo në planin afatgjatë. Pra, do të jetë e rëndësishme për ne që të ruajmë jetën e serbëve në Kosovë për të ruajtur paqen, por nuk besoj se ndonjë përparim serioz, veçanërisht jo formimi i asociacionit të komunave serbe, do të vijë ndonjëherë derisa Albin Kurti të jetë në pushtet në Prishtinë”, ka thënë Vuçiq.