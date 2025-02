Zelenskyy: I gatshem të takohem me Putinin për të përfunduar konfliktin

"Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, dhe vendet e BE-së besojnë se diplomacia është e pamundur pa Rusinë, pa Putinin. Prandaj, unë kam thënë se jam i gatshëm (të takohem me të), nëse mund të biem dakord për mënyrën se si kjo luftë do të përfundojë për ne. Jemi të gatshëm për diplomaci, nuk kam asnjë problem me këtë. Problemi është se më duket se Putin ka frikë të bisedojë me mua për të ndaluar luftën," deklaroi ai.