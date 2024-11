Zelenskyy: Nuk ka “alternativë” për një Evropë të fortë

“Dhe, çfarë më pas. A duhet Evropa të kërkojë favorin e Kim Jon Un-it (presidenti i Koresë së Jugut) me shpresën se edhe ai do ta lërë Evropën në paqe. Asnjë lider i fortë që ndihmoi në ndërtimin e një Evrope të bashkuar, të fortë dhe paqësore nuk do ta imagjinonte as ta bënte këtë”, tha ai.