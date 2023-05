Zelenskyy: Po përgatitemi me vendosmëri të madhe për kundërsulm

Lidhur me bisedën telefonike që zhvilloi me presidentin e Kinës, Xi Jinping, Zelenskyy tha se "Biseduam për çështje të rëndësishme. I thash se kemi besim që Pekini nuk do të furnizojë me armë Moskën. Jinping u përgjigj se nuk do të furnizojnë me armë dhe nuk do të mbështesin Rusinë".