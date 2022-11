Zelenskyy: Rusia po përgatit sulme të reja

Rusia po përgatit sulme të reja raketore, tha presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy.



Në një video-mesazh në Telegram, Zelenskyy theksoi se Rusia nuk do të ndalet për sa kohë që ka raketa.



"Java e ardhshme mund të jetë po aq e vështirë sa ajo që ka kaluar. Forcat tona të mbrojtjes po përgatiten. I gjithë shteti po përgatitet", shtoi ai.



Duke thënë se ata kanë përpunuar të gjithë skenarët, duke përfshirë edhe partnerët e tyre, Zelenskyy i bëri thirrje ukrainasve që t’u kushtojë vëmendje alarmeve gjatë javës.



"Situata në front mbetet shumë e vështirë. Dhe mbi të gjitha në rajonin e Donetskut, si në javët e kaluara", tha ai, duke shtuar se "Rusia po e përdor të ftohtin kundër njerëzve".



Duke përsëritur se do të bëjnë gjithçka për ta mbajtur Rusinë përgjegjëse për luftën e saj në Ukrainë, Zelenskyy nënvizoi se javën e ardhshme do të ketë "hapa të rinj të rëndësishëm" në këtë drejtim, duke mos dhënë detaje.