Zelenskyy: Ukrainasit pengojnë kalimin e rusëve drejt Evropës

Pasi iu rikujtua se ka disa diskutime nëse Ukraina duhet të ngrejë apo jo flamurin e bardhë në luftë, Papa kishte deklaruar se "Unë besoj se është më i fortë ai që sheh situatën, mendon popullin e tij dhe tregon guximin për të ngritur flamurin e bardhë dhe për të negociuar. Sot mund të negociohet me ndihmën e fuqive ndërkombëtare. Negocimi është një shprehje e guximshme. Duhet të keni guximin për të negociuar kur shihni se keni humbur, kur punët nuk shkojnë si duhet. Keni mëdyshje, por me sa vdekje do të përfundojë kjo luftë".