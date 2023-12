Takimi i liderëve: Mësohen datat e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut

“Ajo që konstatuam në takim është se zgjedhjet e rregullta do të mbahen më 24 prill, përkatësisht raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale dhe 8 maji për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Sipas ligjit, nga 28 janari do të ketë qeveri teknike, pra 'qeveri të Përzhinos' dhe obligimi ligjor që e kam unë si kryeministër do të përmbushet dhe sigurisht që do të përmbushet edhe marrëveshja e koalicionit”, tha kryeministri Kovaçevski.