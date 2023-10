Lëvizja me karta identiteti, Shqipëria regjistron mbi 8 milionë hyrje-dalje

“Në Republikën e Shqipërisë, falë kësaj marrëveshje, në një total hyrje-dalje, janë 8 milionë e 501 mijë shtetas, ndër të cilët, përveç shtetasve shqiptarë që kanë përfituar nga kjo marrëveshje, ajo që bie në sy janë shtetasit kosovarë. Janë shtetasit që janë përfituesit më të mëdhenj në numër në raport me Shqipërinë, sepse bëhet fjalë për hyrje në Shqipëri. 2,26 milionë kanë hyrë në Shqipëri vetëm me karta identiteti falë kësaj marrëveshjeje. Ndërkohë shtetasit e Malit të Zi janë 250 mijë hyrje dhe 239 mijë dalje. Hyrje nga shtetas të Maqedonisë së Veriut me 353 mijë hyrje dhe 348 mijë dalje dhe pastaj boshnjakët dhe më pak shtetasit serbë”, tha Balla.