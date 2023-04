Mbahet forumi i biznesit Shqipëri-Gjermani

"Biznesi nëse do të vendosë të investojë në një vend të caktuar do të shohë stabilitetin politik, të cilin tashmë ne prej vitesh e kemi, do të shohë ndërlidhjet, interkonjeksionin rrugor, detar, aeroportual, të gjitha këto që sapo përmenda janë investime madhore që Shqipëria tashmë i ka filluar", tha Ibrahimaj.