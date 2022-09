Një delegacion nga Policia e Türkiye-s, për vizitë në Shqipëri

Një delegacion nga Policia e Türkiye-s ka realizuar një vizitë në Shqipëri, në kuadër të operacionit për arrestimin e themeluesit të platformës Thodex, Faruk Fatih Özer. Sipas njoftimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shqipërisë, delegacioni turk që erdhi për vizitë "me qëllim shprehjen e falënderimeve për kapjen e shtetasit shumë të kërkuar" nga shteti turk, kryesohej nga Zv.drejtori i Përgjithshëm i Policisë turke, njëkohësisht edhe drejtor i Departamentit të Krimit të Organizuar, Resul Holoğlu. Delegacioni nga Policia e Türkiye-s, u prit në takim nga drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shqipërisë i caktuar në detyrë, Tonin Vocaj, dhe drejtues të tjerë të lartë të saj. "Holoğlu, në emër të drejtorit të Përgjithshëm të Policisë turke dhe të ministrit të Brendshëm turk, i shprehu Vocajt, falënderimet dhe vlerësimet për Policinë shqiptare, për realizimin me sukses të operacionit për kapjen e të shumëkërkuarit. Përfaqësuesit e Policisë turke vlerësuan punën e shkëlqyer të FAST Albania, të Departamentit të Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit dhe të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, për finalizimin e këtij operacioni. Gjithashtu ata kanë falënderuar strukturat e Departamentit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare, për shkëmbimin e shpejtë të informacioneve për këtë operacion", thuhet në njoftim. Sipas njoftimit, Vocaj theksoi faktin se Policia shqiptare ka qenë e angazhuar maksimalisht për kapjen e të shumëkërkuarit, sipas tij duke zhvilluar shumë kërkime, në disa qarqe të vendit.



"Po ashtu, Vocaj evidentoi bashkëpunimin dypalësh dhe mbështetjen e dhënë nga Policia turke, si në aspektin logjistik, ashtu edhe në atë të trajnimeve të punonjësve të Policisë, duke e cilësuar si një kontribut mjaft të çmuar dhe të vlefshëm për Policinë e Shtetit. Në vijim të takimit, ai theksoi nevojën e thellimit të mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh, në fushën e shkëmbimit të përvojës dhe eksperiencave, sidomos me Policinë Kriminale", theksohet më tej.



Gjithashtu theksohet se përfaqësuesit e Policisë turke vlerësuan bashkëpunimin dypalësh dhe shprehën gatishmërinë për thellimin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi dhe mbështetjen për Policinë e Shqipërisë.



Themeluesi i platformës Thodex, Faruk Fatih Özer, i cili kërkohej me buletin të kuq nga Türkiye dhe i shpallur në kërkim ndërkombëtar, u arrestua më 30 gusht në Shqipëri.



Sipas autoriteteve turke, Özer do të ekstradohet në Türkiye pas procesit gjyqësor në Shqipëri.