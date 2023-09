Operacion antidrogë, Shqipëria arreston 233 persona

"Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm në vend, me Drejtorinë për Hetimin e Narkotikëve dhe me 12 drejtoritë vendore të Policisë, organizuan planin operacional për ekzekutimin e masave të sigurisë dhe të vendimeve të kontrollit. Nga ky megaoperacion i zhvilluar në shkallë kombëtare, bazuar në numrin e shtetasve të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, është bërë e mundur goditja dhe shkatërrimi i 23 grupeve kriminale që vepronin qytetet Tiranë, Durrës, Korçë, Vlorë dhe Elbasan", tha Rrumbullaku.