Protestë e ambientalistëve pranë kantierit të aeroportit të ri të Vlorës

Ambientalistët në Shqipëri gjatë fundjavës (28 janar) protestuan në vendin e ndërtimit të aeroporti të ri në Vlorë, ku sipas tyre ekziston një habitat zogjësh.

Sipas tyre, me ketë ndërtim rrezikohet strehimorja e rreth 200 llojë shpendës, duke përfshirë flamingot dhe pelikanët.



"Për ata që mendojnë se ky aeroport do të sjellë zhvillim, në realitet ky aeroport do të sjellë vetëm shkatërrim”, tha udhërrëfyesi i turneut Alben Kola për agjencinë e lajmeve Reuters.



Laguna piktoreske Vjosë-Nartë pranë bregut të detit Adriatik të Shqipërisë është një vendndalim vendimtar për tufat e shpendëve në migrimin e tyre vjetor midis Evropës dhe Afrikës. Qeveria po ndërton aeroportin vetëm 5 kilometra (3 milje) nga bregu i Adriatikut me plazhe të pacenuara me rërë, të cilat kombi i varfër ballkanik shpreson se do të tërheqë më shumë turistë të huaj.