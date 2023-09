Rama: Deklarata e BE-së krijoi zhbalancim në momente dramatike në Kosovë

“Kjo nuk ka të bëjë aspak me përmbajtjen e deklaratës së publikuar dje, me të cilën jemi gati të linjëzohemi sapo të dalë deklarata që ne presim për veprimet dhe mosveprimet e Serbisë, por ky qëndrim ka të bëjë me zhbalancimin total që deklarata e djeshme krijon në këto momente kaq dramatike kur situata mund të përkeqësohet nga ora në orë, dita në ditë ose nga java në javë”, theksoi ai.