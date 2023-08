Shqipëria merr Presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së

Në një deklaratë për mediat në lidhje me këtë çështje, ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, Olta Xhaçka, tha se mbajtja e Presidencës së Këshillit të Sigurimit i jep Shqipërisë mundësinë të përcaktojë në një masë të madhe, në konsultim të ngushtë me aleatët e partnerët, se cila do të jetë agjenda e Këshillit për muajin shtator.