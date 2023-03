Kurti nga Ohri: Kam ardhur për bisedime për marrëveshje

"Do të kemi bisedime për planin e zbatimit pasi nuk ka tekst të përfunduar. Derisa nuk ka tekst të përfunduar nuk mund të ketë përfundim të bisedimeve. Derisa nuk ka përfundim të bisedimeve nuk mund të ketë marrëveshje...unë jam këtu per dialog parimor, të hapur, serioz që duhet të rezultojë me marrëveshje. Marrëveshja nënkupton tekst përfundimtar dhe të dakorduar. Nuk kam ardhur për bisedime, por për bisedime për marrëveshje", tha Kurti.