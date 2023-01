Mali i Zi në vitin 2022, nën hijën e Kishës Ortodokse Serbe

Dukej se kjo do të ishte një pikë kthese në politikën e brendshme malazeze, sepse qeveria e Krivokapiqit ishte e afërt me Kishën Ortodokse Serbe, e cila ndikoi në shumë vendime të saj, por do të tregohet se është pikërisht qëndrimi i qeverisë ndaj KOS-it baza e mosmarrëveshjeve brenda partive politike në Mal të Zi.