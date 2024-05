Mali i Zi: Filloi Samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe BE-së

Ndihmëssekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike James O'Brien tha se qëllimi i Planit të Rritjes është krijimi i një tregu të vetëm të qarkullimit të parave, që në terma praktikë do të thotë se sa herë që dërgoni para në një bankë do të keni më pak kosto, e cila është me përfitim të madh për qytetarët dhe ekonominë. Si rezultat i Planit të Rritjes, do të ketë më shumë vende pune dhe lëvizje më të lehtë në treg.