Më 11 qershor zgjedhje të parakohëshme parlamentare në Mal të Zi

“Prandaj, jam i bindur edhe sot, ashtu si atëherë, se ishte në interesin më të mirë të qytetarëve të Malit të Zi shkurtimi i mandatit të përbërjes aktuale parlamentare, shpallja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, në bazë të rezultateve të së cilës do të ishte formuar shumë kohë më parë një mbledhje e re e Kuvendit dhe do të zgjidhej një Qeveri e re legjitime, e cila do të punonte me kapacitet të plotë dhe do të zgjidhte efektivisht problemet e akumuluara në vend”, ka thënë Gjukanoviq.