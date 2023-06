Zgjedhjet e 12-ta parlamentare nesër mbahen në Mal të Zi

Në prag të zgjedhjeve parlamentare që mbahen nesër (11 qershor), në Mal të Zi është duke mbizotëruar heshtja zgjedhore.



Zgjedhjet e nesërme parlamentare do të jenë të dymbëdhjetat që nga futja e sistemit shumëpartiak në Mal të Zi dhe të gjashtat pas rivendosjes së pavarësisë.



Në zgjedhjet parlamentare do të marrin pjesë 15 lista.



Nga 81 vende deputetësh aq sa numëron Kuvendi i Malit të Zi, fatin e tyre në zgjedhje do ta provojnë edhe dy lista me nga 60, gjegjësisht 67 emra shqiptarësh.



Pra, bëhet fjalë për koalicionin Aleanca Shqiptare e përbërë nga partia Forca, Lidhja Demokratike dhe Lista për Tuz, ndërsa në bllokun tjetër garojnë Forumi Shqiptar me moton “BESA për zhvillim evropian”.



Në mesin e listave për deputetë ka edhe koalicione të etniteteve të tjera, si boshnjakët, kroatët, dhe lista të tjera të pavarura.



Të drejtë vote në këto zgjedhje parlamentare kanë 542.468 qytetarë.



Qendrat e votimit do të jenë të hapura nga ora 07:00 deri në 20:00.